الامارات | عمومية اليد تعيد الدوري إلى نظامه القديم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد بالإجماع عودة نظام بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال إلى نظامه القديم المكون من دورين (ذهاب وإياب)، والتخلي عن النظام الحالي للبطولة المؤلف من ثلاث أدوار (تمهيدي- نصف نهائي- نهائي).

جاء ذلك بتصويت 12 نادياً من أصل الأندية الـ 17 التي شكلت النصاب القانوني المكتمل للجمعية العمومية التي عقدت اليوم دورتها الـ 37 في الشارقة، بحضور نائب رئيس اتحاد كرة اليد عبد السلام المحيربي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي الأندية المتضوية تحت مظلة الاتحاد.

وتقدم نادي الشارقة بمقترح عودة دوري «أقوياء اليد» لمرحلة الرجال إلى نظامه القديم، ليحظى المقترح بموافقة اندية الجزيرة والوصل والنصر ومحلية والظفرة والبطائح وبني ياس واتحاد كلباء والذيد ودبا الحصن وخورفكان بالإضافة إلى مقدم المقترح ذاته نادي الشارقة، ويتم اعتماده وتنفيذه في الموسم الجديد 2024-2025.