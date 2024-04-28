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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على توتنهام

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يقدم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب الممتاز بعد فوز أرسنال على مضيفه توتنهام، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ديربي شمال لندن.

وسقط ، على أرض وست هام يونايتد، وأُجبر على التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وتعادل أمام نظيره أستون فيلا، بنتيجة هدفين لمثلهما، بملعب “فيلا بارك” بالجولة ذاتها.

ويحل مانشستر سيتي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره نوتنجهام سيتي، في المباراة التي ستقام على ملعب “سيتي جراوند”.

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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز أرسنال على توتنهام:

 

1 – آرسنال، 80 نقطة.

2 – مانشستر سيتي، 76

3 – ليفربول، 75

4 – أستون فيلا، 67

5- توتنهام، 60

6- مانشستر يونايتد، 54

7- نيوكاسل يونايتد، 53

8- وست هام، 49

9- تشيلسي، 48

10- ولفرهامبتون، 46

11- بورنموث، 45

12- برايتون، 44

13- فولهام، 43

14- كريستال بالاس، 40

15- برينتفورد، 35

16 – إيفرتون، 33

17 – نوتينجهام فورست، 26

18 – لوتون تاون، 25

19 – بيرنلي، 24

20 – شيفيلد يونايتد، 16

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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