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إصابة مفاجئة للاعب الزمالك في اللحظات الأخيرة قبل مواجهة دريمز الغاني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي عن سبب استبعاد السنغالي إبراهيما نداي، من قائمة الأبيض لخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد بابا يارا بكوماسي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض في تصريحات للمركز الإلامي للزمالك، أن نداي يعاني من بعض الآلام في العضلة الضامة وتم الاستقرار على استبعاده من القائمة.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وياسر حمد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمد عاطف وترافيس موتيابا وسيد عبد الله "" وناصر منسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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