"صدارة مؤقتة".. أرسنال يحكم بأحكامه أمام توتنهام في ديربي شمال لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة أرسنال وتوتنهام التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم الجانرز ديربي شمال لندن بالفوز على توتنهام بنتيجة 3-2 على ملعب هوتسبير.

سجل هدف الجانرز الأول، هويبيرج "هدف ذاتي" في الدقيقة 15.

سجل هدف الجانرز الثاني، بوكايو ساكا في الدقيقة 27.

سجل هدف الجانرز الثالث، كاي هافيرتز في الدقيقة 38.

سجل هدف توتنهام الأول، روميرو في الدقيقة 64.

سجل هدف توتنهام الثاني، سون في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز احتل الجانرز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 80 نقطة، بينما احتل توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

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