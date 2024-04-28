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عودة زيزو.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، تشكيل نادي الزمالك، الذي سيواجه مضيفه دريمز الغاني، على أرضية ملعب بابا يارا، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر انطلاقه في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة دريمز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح

خط الوسط: مصطفى شلبي، زياد كمال، نبيل عماد دونجا، زيزو

خط الهجوم: سامسون أكينيولا، سيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: عبدالرحمن نفاد، ياسر حمد، مصطفى الزناري، محمد شحاتة، أحمد حمدي، محمد عاطف، ترافيس موتيابا، سيد ، ناصر منسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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