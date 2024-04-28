ليون يمنح باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة -

حسم فريق باريس سان جيرمان رسميا بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، هذا الموسم للمرة 12 في تاريخه، بعد خسارة منافسه المباشر موناكو بثلاثية مقابل هدفين، أمام ليون في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وتعادل فريق باريس سان جيرمان ولوهافر بنتيجة 3-3 خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي بالموسم الجاري 2023-2024.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول الدوري الفرنسي برصيد 70 نقطة، ومن خلفه موناكو في المركز الثاني برصيد 58 نقطة.

ليون يتغلب على موناكو

وضع وسام بن يدر موناكو في المقدمة بالدقيقة الأولى من عمر اللقاء، قبل أن يخطف ألكسندر لاكازيت بالتخصص هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 26 خطف الدولي الجزائري سعيد بن رحمة هدف التقدم لليون بهدف رائع، وفي الشوط الثاني عاد بن يدر وخطف هدف التعادل لفريق الإمارة الفرنسية.

وشهدت الدقائق الأخيرة تسجيل ماليك فوفانا هدف الفوز القاتل لليون في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بتلك النتيجة التي أهدت الدوري للنادي العاصمي باريس سان جيرمان للمرة الـ12 في تاريخه.

بعد أن تجمد رصيد موناكو 58 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 11 نقطة عن باريس المتصدر برصيد 70 نقطة، وقبل نهاية "الليج أ" بثلاثة جولات.