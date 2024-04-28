22 لاعباً في قائمة طنطا لمواجهة حرس الحدود بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا قائمة الفريق الذي سوف يواجة فريق حرس الحدود، وتقام المباراة علي ملعب طنطا، والمقرر لها في الثالثة ونصف عصرغدأً الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز.

حيث جاءت القائمة علي النحو التالي :

بيدو نصر ، طاهر رمضان ، أحمد علي ، إسلام واصل ، محمد حسام الشرخة ، أحمد فكري آباظه ، شريف رضا ، محمد نبيل طلبة ، ساهر عبد المنعم ، الحسيني سمير ، حسام غالي ، شهاب فتحي ، شريف مجدي ، حسون محمد ، أحمد السيد عبد الهادي ، كريم أسامة ، أقطاي عبد الله ، ممادو رشيد ، محمد السيد عبد الهادي ، محمد محسن شيكا ، عوض التهامي ، فارس طارق .

ويستعد فريق طنطا لمواجهة فريق حرس الحدود، وتقام المباراة علي ملعب طنطا، والمقرر لها في الثالثة ونصف عصرغدأً الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة السابعة :

1- بتروجيت 58 نقطة

2- غزل المحلة 46 نقطة

3- لافيينا 45 نقطة

4- وادي دجلة 45 نقطة

5- حرس الحدود 45 نقطة

6- طنطا 39 نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 36 نقطة

9- بروكسي 36 نقطة

10- القناة 32نقطة