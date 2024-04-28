تشافي يوجه رسالة إلى سيرجيو روبرتو ويؤكد استمرار دي يونج

ياسر رشاد - القاهرة - في ظل التكهنات الكثيرة التي تحيط بمستقبل نجم وسط برشلونة سيرجيو روبرتو اكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة ان النادي الكاتالوني يرغب في تمديد التعاقد مع روبرتو .

وكانت العديد من التوقعات تشير إلى انتقال سيرجيو روبرتو - ٣٢ عاما - سواء إلى نادي جيرونا او إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم لينضم إلى فريق انتر ميامي إلى حانب ليونيل ميسي و الاورجوياني لويس سواريز وهو ما وضع الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل سيرجيو روبرتو مع البارسا .

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة مع فالنسيا مساء الاثنين : اريد تجديد التعاقد مع سيرجيو روبرتو . الأمر يتوقف على قرار الاعب حاليا لان إدارة برشلونة لديها رغبة تامة في تجديد التعاقد . هو يعرف تماما طريقة تفكيري و هو هام للغاية للفريق واتمنى ان يقوم بتجديد تعاقده مع النادي .

من ناحية أخرى أكد تشافي هيرنانديز ان النجم الهولندي فرانكي دي يونج احد اهم الاعبين داخل الفريق ولا نية على الإطلاق للتفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أكدت ان نادي برشلونة لديه النية للاستغناء عن فرانكي دي يونج وان الاعب تلقى عدة عروض اهمها عرضا من نادي بايرن ميونخ الألماني و باريس سان جيرمان الفرنسي وان البارسا يريد ١٠٠ مليون يورو للاستغناء عن الاعب .

وقال تشافي : لم يتغير اي شىء . فرانكي دي يونج لاعب مهم للفريق وهو احد مفاتيح اللعب للفريق ولذلك لا نريد ابدا الاستغناء عنه مهما تلقى النادي من عروض مالية . من المؤسف انه تعرض لثلاث اصابات على مدار الموسم منها إصابة كانت في منتهى الصعوبة في وقت كان يشهد تالقا كبيرا لدي يونج .