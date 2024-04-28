فاروق جعفر : أتمنى التوفيق للزمالك و الأهلي ويجب معاقبة مصطفى شلبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق إن الفريق حقق فوزا مهما على حساب دريمز الغاني، على الرغم من الصعوبات التي قابلت الجميع.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : الفريق نجح في التغلب على ظروف الملعب وكانوا رجالا وقدموا عرضا قويا للغاية، وسامسون أدى بشكل جيد وكذلك سيف الجزيري الذي ارهق دفاع المنافس.

وأضاف : كنت سعيد للغاية برد الاعتبار بعد التعادل في مصر .. اذا كان المدير الفني يرغب فى استمرار سامسون فيجب أن يتم احترام وجهة نظره.

وأشار إلى أن هناك من كان يطالب برحيل سيف الجزيري ولكن بعد مباراة الأهلي تغير الموقف وهو ما يحدث مع أكثر من لاعب، وأن الوقت لا يمنح الجهاز الفني فرصة لتجربة اللاعبين بشكل كبير.

وأكمل : أتمنى التوفيق الزمالك والأهلي في مشوار كل منهم بالبطولات الأفريقية .. أتمنى أن يتم حل أزمة القيد وأن يستفيد الزمالك من صفقاته الأخيرة.

وأشار فاروق إلى أنه يجب معاقبة مصطفى شلبي بسبب الخروج عن النص مهما كانت قدراته.