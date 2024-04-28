جلسه بين لبيب ولاعبى الزمالك فى فندق الإقامة

ياسر رشاد - القاهرة - وجه لهم التهنئه ومكافآت خاصه

الأحد 28/أبريل/2024 - 11:41 م 4/28/2024 11:41:59 PM

عقد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين والجهاز للفريق الأول لكرة القدم ، عقب الوصول إلى فندق الاقامة بعد الفوز على دريمز الغاني والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص رئيس النادي على تهنئة اللاعبين بعد الفوز على بطل غانا، ووعدهم بصرف مكافأة خاصة بعد الفوز على دريمز بثلاثية نظيفة.

ووجه اللاعبون الشكر لرئيس النادي على تلبية كافة طلباتهم خلال الفترة الأخيرة.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمزالغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد.