بايرن ميونخ يشترط على برشلونة للتفريط في كيميتش

ياسر رشاد - القاهرة - يعد مركز لاعب الوسط المحوري احد اهم المراكز التي يسعى نادي برشلونة الأسباني لدعم صفوفه بلاعب من طراز رفيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث يعاني العملاق الكاتالوني من غياب الاعب المؤثر في هذا المركز منذ اعلان سيرجيو بوسكيتس عن عدم الاستمرار مع برشلونة والانتقال إلى نادي انتر ميامي الأمريكي إلى حانب الأرجنتيني ليونيل ميسي .

ورغم محاولات برشلونة لتجربة اكثر من لاعب في مركز لاعب الوسط الا ان لم بجد النادي الكاتالوني ضالته حتى الان ولذلك فإن هناك عدد من الاعبين المرشحين للانتقال الى برشلونة خلال الانتقالات الصيفية لتغطية النقص في هذا المركز وعلى رأس هؤلاء الاعبين الذين يسعى برشلونة لضمهم هو نجم وسط بايرن ميونخ الألماني جوشوا كيميتش .

ورغم ان تعاقد جوشوا كيميتش مازال متعاقدا مع بايرن ميونخ حتى ٢٠٢٥ الا ان تقارير الصحف الأسبانية تؤكد ان هناك تلاقي في رغبة الاعب وبرشلونة ليرتدي كيميتش فانلة البلوجرانا في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة سبورت الاسبانية ان نادي بايرن ميونخ يبدو مستعدا للاستغناء عن جوشوا كيميتش لكنه يرغب في صفقة كبيرة مع برشلونة تشمل انتقال كيميتش إلى برشلونة مقابل انتقال احد الثنائي الهولندي فرانكي دي يونج او الاورجوياني سيرجيو اراوخو او الاعبين معا .

وأضافت صحيفة سبورت : منح كيميتش موافقته في الانتقالات الصيفية الماضية للانتقال الى برشلونة لكن الصفقة توقفت بسبب عدم قدرة برشلونة على الوفاء بطلبات بايرن ميونخ المالية لكن هذا الموسم سيكون برشلونة لديه إمكانيات مالية افضل إلى جانب وجود عام واحد فقط في تعاقد كيميتش مع بايرن ميونخ وهو ما سيؤدي إلى مرونة كبيرة في المفاوضات .