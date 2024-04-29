مدرب دريمز: استقبلنا أهدافاً بسبب نقص التركيز.. وفخور بلاعبي فريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني، أن الأهداف التي تلقاها فريقه من الزمالك في لقاء اليوم، جاءت بسبب نقص التركيز لدى لاعبي فريقه".

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الصعود إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى فريق دريمز الغاني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وقال زيتو في تصريحات عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، عقب نهاية المباراة: "لم ننجح في خلق الكثير من الفرص خلال مباراة اليوم، ثم استقبلنا أهدافاً بسبب نقص تركيز اللاعبين".

وأضاف: "فخور بلاعبي فريقي، ولا يمكنني إلقاء اللوم عليهم، بعد الهزيمة في لقاء اليوم".

وتابع: "نعمل على بناء فريقاً جديداً، وهناك الكثير من الدروس في مباراة اليوم، التي يجب أن نتعلم منها، لتكوين فريق أفضل في المستقبل".

ويلتقي الزمالك في المباراة النهائية، مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي.

وتقام مباراة ذهاب نهائي البطولة، يوم 12 مايو المقبل خارج مصر، على أن تقام مباراة العودة يوم 19 من الشهر ذاته بالقاهرة.

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