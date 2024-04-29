شبانة عن احتفالات عبدالمنعم وشلبي: كفاية جهل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي تحدث عن واقعة احتفاله بـ"حركة تلقائية"، ولم يقصد الإحتفال بشكل مسيئ مطلقًا، وأنه تعرض لـ كدمة أسفل البطن، ولم يكن يقصد المشهد مطلقًا الذي تحدث عنه البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "وجدت (زيطة) كبيرة على قصة عبدالمنعم لمجرد أن محمد عبدالمنعم لاعب ينتمي لـ الأهلي الذي تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "نفس الكلام بالنسبة لـ مصطفى شلبي لاعب الزمالك، والذي لم يقصد أيضا توجيه إشارات مسيئة خلال احتفاله بهدفه في دريمز الغاني، البعض ترك الانتصارات والأهداف الجيدة وفوز القطبين بالثلاثة على مازيمبي ودريمز، ويتحدثون عن أمور آخرى".

وتطرق شبانة للحديث عن هدف مازيمبي، وقال: " حتى لو لم يتم الغاء الهدف كان سيفوز الأهلي، الأحمر قدم مباراة كبيرة وسيطر على اللقاء وكانت له العديد من الفرص خلال اللقاء".

وزاد: "البعض أصبح يتحدث بجهل شديد، بل وقالوا أن محمد نصر مخرج اللقاء تعمد إظهار لقطة غير صحيحة، رغم أن المخرج كان هشام عبدالودود، ولا علاقة مطلقا لـ تقنية الفيديو مع مخرج المباريات، وعندما يكون هناك تصحيح لشئ معين، يرفض البعض تصويب ما ذكره أو علق عليه".

وأكمل: "الأهلي قدم ملحمة أمام مازيمبي واستحق الانتصار وعلينا ان نفتخر بذلك كمصريين، الأهلي صنع حالة خارج المنطق وبعيد عن الطبيعي، لذلك فهو مصدر فخر لنا".

الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

وتأهل فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، سجل ثلاثية الأهلي محمد عبد المنعم ووسام أبو على وأكرم توفيق، ليواجه الترجي التونسي في النهائي.

بينما تأهل فريق الزمالك لنهائي الكونفدرالية بعد فوزه العريض على حساب مضيفه دريمز الغاني، بثلاثية دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على استاد بابا يارا بكوماسي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليواجه نهضة بركان المغربي في النهائي.