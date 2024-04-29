الخطيب يهنئ طائرة الأهلي ببطولة كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة -

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول ‏للكرة ‏الطائرة ‏‏«رجال» والجهاز الفني والإداري والطبي، ‏بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر، ‏بعد ‏التتويج ‏بالبطولة الإفريقية والتأهل لمونديال الأندية، وقبلها الحصول على بطولتي ‏الدوري ‏والسوبر ‏المصري وتحقيق العلامة الكاملة هذا الموسم.

وأشاد بالروح العالية للاعبين ‏والأداء ‏المتميز ‏والإصرار على حصد كل البطولات والوفاء بالوعد الذي قطعه الجهاز الفني ‏واللاعبون ‏على ‏أنفسهم قبل بداية الموسم. وهنأ جماهير الأهلي التي لها كل الحق أن تفخر ‏بهذا ‏الفريق ‏وإنجازاته المحلية والقارية، خاصة أنها الداعم الأكبر للنادي وفرقه الرياضية. ‏

وعبر ‏رئيس ‏النادي عن تقديره الخالص لمنظومة العمل والتعاون بين كافة العناصر، ‏فضلًا ‏عن ‏التعامل مع كل المباريات بمنتهى الجدية، وهو الأمر الذي انعكس على ‏الفريق ‏وظهوره ‏بمستوى يليق بالأهلي وقيمته في البطولات المحلية والقارية.

وقال إن الفوز ‏بالبطولات الأربع ‏التي شارك بها الفريق يحمل الجميع مسئولية مضاعفة، خاصة أن ‏الأهلي ‏دائمًا ما يبحث عن ‏المزيد من الانتصارات والبطولات.‏

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر موسم 2023/2024، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

ونجح بتروجت في حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/1، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كان قد تأهل الزمالك إلى نهائي البطولة، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على طلائع الجيش بنتيجة 3/2 في لقاء نصف النهائي.

على الجانب الآخر تأهل النادي الأهلي بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 3/0 في نصف النهائي الآخر.