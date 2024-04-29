السد بطلًا ومعيذر يغادر.. ترتيب الدوري القطري في موسم 2023-2024

أسدل الستار على منافسات بطولة الدوري القطري موسم 2023-2024، بشكل رسمي مساء اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد بلقب الدوري القطري الموسم الحالي، بشكل رسمي، حيث اختتم الموسم الجاري محتلًا الصدارة برصيد 49 نقطة.

ويأتي الريان في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد الغرافة في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

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وهبط فريق معيذر إلى دوري الدرجة الثانية القطري، حيث تذيل جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري القطري “دوري نجوم إكسبو” النهائي كالتالي:

1- السد 49 نقطة

2- الريان 47 نقطة

3- الغرافة 44 نقطة

4- الوكرة 38 نقطة

5- العربي 29 نقطة

6- الدحيل 28 نقطة

7- أم صلال 28 نقطة

8- قطر 25 نقطة

9- الشمال 25 نقطة

10- الأهلي 23 نقطة

11- المرخية 18 نقطة

12- معيذر 14 نقطة