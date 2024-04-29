ماذا فعل الاهلي والزمالك عندما مثلاَ مصر في دوري الأبطال والكونفدرالية قبل 30 عامًا؟

باتت الكرة المصرية على موعد جديد من صدام تاريخي نادر بين الاهلي والزمالك، يعد تأهلهما إلى نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وتأهل الاهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة 17 في تاريخه والخامسة على التوالي، بعد الفوز الذي حققه على حساب مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.

وحسم الزمالك تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية بعد الفوز الذي حققه على حساب فريق دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون رد.

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وفي حال حقق الاهلي الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا والزمالك لقب كأس الكونفدرالية، سيلتقي القطبين في مباراة السوبر الأفريقي.

وسيكون صدام المارد الأحمر ضد القلعة البيضاء، هو الأول منذ ما يقرب من 30 عامًا، بالتحديد من عام 1994، عندما التقى الفريقين من قبل مرور واحدة في السوبر الأفريقي.

ولعب الزمالك ضد الاهلي في السوبر الأفريقي، يوم 16 يناير عام 1994، في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حيث حسم اللقب الفارس الأبيض بتسديدة صاروخية من أيمن منصور بالدقيقة 86 في شباك الحارس أحمد شوبير.