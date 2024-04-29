الزمالك يحسم جدل عقوبة مصطفى شلبي ويرد على تمرد شيكابالا.. فيديو

حسم حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك في غانا الجدل المثار بخصوص توقيع عقوبة على مصطفى شلبي لاعب الفريق الكروي الأول عقب احتفاله أمام دريمز.

وأثار مصطفى شلبي الجدل عقب احتفاله بطريقة مثيرة أمام دريمز بعد هدفه في مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى نهائي كأس الكونفدرالية عقب الإطاحة بـ دريمز الغاني، لملاقاة نظيره نهضة بركان المغربي.

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وقال المندوه في تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد: “مصطفى شلبي يتعرض للضغوط منذ فترة، لذلك احتفاله جاء بطريقة عصبية”.

وواصل: “لم نرى شيء من مصطفى شلبي يستاهل عليه عقوبات، لا عقوبات على مصطفى شلبي”.

وأكمل رئيس بعثة الزمالك: “لاعبو الزمالك كانو رجال كعادتهم، وكان يمكننا إضافة أكثر من 3 أهداف بالرغم من الحضور الجماهيري الكبير للمنافس”.

وأردف: “الأجواء كانت صعبة سواء الجو أو الجماهير او الإصابات مثل محمود شيكابالا وإبراهيما نداي”.

وأكمل: “لماذا يتم انتقاد شيكابالا بإستمرار؟ فاللاعب تعرض للإصابة في العضلة الأمامية ولم يطلب الخروج من المباراة لعدم مشاركته وما أثير غير صحيح”.

وأتم: “سيكون هناك مكافأة بالحصول على 50% إضافية من قيمة مكافاة اللائحة صافية من الضرائب”.