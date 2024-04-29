باريس بطلا للدوري الفرنسي والخطوة القادمة "معجزة الأبطال"

الرياص - اسماء السيد - باريس: توج باريس سان جرمان، بلقب الدوري الفرنسي،الأحد، وذلك قبل 3 جولات من انتهاء المسابقة، وحسم الفريق الباريسي، تتويجه باللقب، مستفيدا من سقوط ملاحقه موناكو أمام مضيفه ليون بنتيجة 2-3، ضمن منافسات الجولة 31.

التتويج بالدوري الفرنسي أصبح أمراً معتاداً للنادي الباريسي منذ انتقاله ملكيته إلى قطر، ولكن لايزال الحلم الأكبر هو دوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من رحيل أشهر وأبرز نجوم النادي الباريسي وعلى رأسهم ميسي ونيمار، إلا أن مبابي ورفاقه يحلمون بتحقق "معجزة الأبطال" الموسم الحالي بفريق أقل نجوماً وبريقاً، كما، يحلم مبابي أن يهدي مدينته التي يعشقها لقب البطولة القارية قبل أن يرحل صوب ريال مدريد الموسم المقبل.

ولم يستفد موناكو من هدفي نجمه وسام بن يدر في الدقيقتين 1 و60، بل استقبلت شباكه 3 أهداف من توقيع ألكسندر لاكازيت وسعيد بن رحمة ومالك فوفانا في الدقائق 22 و26 و84.

ورفع ليون رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد موناكو عند 58 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 12 نقطة عن العملاق الباريسي الذي يحلق في الصدارة.

وكان تتويج البي إس جي باللقب المحلي، قد تأجل بعد تعادله 3-3 مع لوهافر، مساء السبت، وفاز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي، و للمرة الـ 12 في تاريخه، ليبتعد بصدارة أكثر الأندية الفائزة باللقب على المستوى الفرنسي.