خروج الأخضر من تصفيات أولمبياد باريس يحبط الوسط الرياضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبط الأخضر الأولمبي جماهير الكرة السعودية، بعد أن فشل في التأهل إلى أولمبياد باريس 2025.

كما عجز في الوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعد خسارته أمام أوزبكستان (صفر/1) الجمعة الماضي.

وانطلقت البطولة المؤهلة إلى الأولمبياد، عام 2013، حينها وصل المنتخب السعودي إلى النهائي الذي خسره أمام العراق بهدف دون رد.

وودع الأولمبي السعودي نسخة 2016 من دور المجموعات، بعد تعادله مع تايلاند(1/1)، ومع كوريا الشمالية (3/3)، وخسر من اليابان (1/2)، وخرج الأولمبي السعودي مبكرا من نسخة 2028 بتعادله مع الأردن (2/2)، ومع العراق دون أهداف، وخسر من ماليزيا بهدف دون مقابل.

وخسر الأخضر النهائي في نسخة 2020، بعد تصدره مجموعته بـ7 نقاط، ليعبر تايلاند وأوزبكستان في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي تباعا، لكنه خسر النهائي أمام كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

وشهدت نسخة 2022 أول فوز الأولمبي السعودي بكأس آسيا، بعد تجاوزه المجموعات في الصدارة بـ7 نقاط، بتغلبه على فيتنام بـ(2/صفر)، وعلى أستراليا بالنتيجة ذاتها، وكسب أوزبكستان في النهائي بهدفين نظيفين.

الخروج الأكثر ألما

يحمل الأولمبي الكروي 3 مشاركات أولمبية سابقة: الأولى: كانت في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، وشارك فيها المنتخب السعودي الأول.

والثانية: كانت في أتلانتا 1996، وكانت المشاركة الأولى للمنتخب الأولمبي السعودي وليس الأول.

وعاش الوسط الرياضي على وقع مرارة الصدمة، فالمنتخب الأولمبي خالف كل التوقعات والآمال المعقودة عليه قبل توجهه إلى قطر، ولكن النتائج جاءت عكسية ومخيبة للآمال، وبعثت على الإحباط والحسرة.

ولم يكن يتوقع الشارع الرياضي الخروج للأخضر الأولمبي، ويعد أكثر الما في هذا التوقيت، نظرا لوفرة اللاعبين الجيدين واكتساب كثير منهم بعض التجارب، لوجود لاعبين محترفين وكبار على مستوى دوريات العالم، بعد الاستقطابات التي قام بها مسيرو فرق دوري روشن منذ الموسم الماضي، وبالذات الموسم الكروي الماضي الذي شهد استقطاب كثير من النجوم الكبار على مستوى العالم، مثل: كريم بن زيما، وكانتي، ورياض محرز، وميتروفيتس، وسافتيش، وفرانك كسييه، وروبن نفيز.

ولم يحقق المنتخب السعودي أي نقطة في مشاركاته السابقة في الأولمبياد، واكتفى بالخروج من الدور الأول في جميع المنافسات.

نتائج الأخضر في الأولمبياد

أولمبياد لوس أنجلوس 1984

خسر من البرازيل (1/3)

خسر من ألمانيا (صفر/6)

خسر من المغرب (صفر/1)

أولمبياد أتلانتا 1996

خسر من إسبانيا (صفر/1)

خسر من أستراليا (2/1)

خسر من فرنسا (2/1)

أولمبياد طوكيو 2021

خسر من كوت ديفوار (2/1)

خسر من ألمانيا (2/3)

خسر من البرازيل (1/3)

الأخضر وكأس آسيا تحت 23