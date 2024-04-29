عامر حسين: قرعة كأس مصر الأسبوع المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن هناك بنود واضحة في لائحة المسابقات بشأن تأجيل المباريات المحلية حال وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الدوري الإنجليزي سوف ينتهي يوم 19 مايو، ولكن بعد ذلك سيمتد الموسم في أوروبا لخوض المباريات الدولية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لو قمنا بحساب مواعيد انتهاء الدوري الإنجليزي، مع امتداد الموسم هناك لخوض المباريات الدولية، فسنجد أنه سيمتد حتى بداية شهر يوليو، بالإضافة إلى أن تأجيل المباريات للنادي الأهلي كان بسبب ارتباطاته الكثيرة".

وأضاف: "وضعية البطولات الإفريقية تختلف عن أوروبا في ظل قرب المسافات وقلة عدد ساعات السفر هناك، ولدينا ظروف مختلفة لنا داخل مصر".

وواصل: "تم الاتفاق حول مواعيد معسكرات منتخب مصر، سيتم منحه اسبوع إضافي قبل كل أجندة دولية، والتجمع القادم يوم 27 مايو، والاجندة الدولية تبدأ من يوم 3 إلى 11 يونيو".

وأكمل: "سنجري القرعة الأسبوع القادم لبطولة كأس مصر بنظامها المعتاد، وأي فريق سوف يقع أمام الأهلي والزمالك فلن يتم إقامة المباريات خلال شهر مايو، وسوف نحدد المواعيد لاحقا، لأننا لن نوقف الدوري من أجل إقامة مباريات الكأس".