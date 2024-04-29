ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق باريس سان جيرمان، بـ لقب الدوري الفرنسي ليجا 1، لموسم 2023/2024، أمس الأحد، وذلك قبل ثلاث جولات من انتهاء المسابقة المحلية في أحد دوريات أوروبا الكبرى.

وحسم باريس سان جيرمان ، تتويجه باللقب الفرنسي، مستفيدا من سقوط ملاحقه موناكو أمام مضيفه ليون بنتيجة 2-3، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2023/2024.

ولم يستفد موناكو من هدفي نجمه وسام بن يدر في الدقيقتين 1 و60، بل استقبلت شباكه 3 أهداف من توقيع ألكسندر لاكازيت وسعيد بن رحمة ومالك فوفانا في الدقائق 22 و26 و84.

ورفع فريق ليون رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد موناكو عند 58 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 12 نقطة عن العملاق الباريسي الذي يحلق في الصدارة.

وكان تتويج باريس سان جيرمان، الملقب بـ البي إس جي بالتتويج المحلي، قد تأجل بعد تعادله 3-3 مع لوهافر، مساء السبت الماضي.

كم عدد ألقاب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

وفاز باريس سان جيرمان، بالدوري الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي، ورقم 12 في تاريخه، ليبتعد بصدارة أكثر الأندية الفائزة بلقب ليجا ون.

كما احتفل المدرب لويس إنريكي، المدير الفني لـ سان جيرمان، بلقبه الثاني مع كتيبة حديقة الأمراء، وذلك بعد التتويج بكأس السوبر الفرنسي.

وأمام العملاق الباريسي فرصة لرباعية تاريخية، حيث يستعد لمواجهة بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بخلاف مواجهة ليون في نهائي كأس فرنسا 2024.