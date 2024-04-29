مدرب نهضة بركان يعلق على مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

علق المدير الفني لـ فريق نهضة بركان معين الشعباني، على مواجهة نظيره الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية، عقب التأهل أمام اتحاد العاصمة.

وكان قد قرر فريق اتحاد العاصمة الجزائري، عدم خوض مباراته أمام نهضة بركان في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

وقال معين الشعباني في تصريحات نقلتها صحيفة “البطولة” المغربية:” سيكون نهائي صعب أمام فريق الزمالك المتمرس وأيضًا بالنسبة لنا”.

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وتابع: ” كل ما أفكر فيه الآن أن لدينا مباراة أمام الجيش الملكي في الدوري، علينا الاستعداد لها قبل نهائي الكونفدرالية”.

وواصل:”لدنيا 20 يومًا من دون خوض أي مباراة بعد مباراة الجيش الملكي،ولكن سنعوض هذا الشيء بالتدريبات”.

وأختتم حدبثه:” بالتأكيد لا شىء يعوض خوض المباريات ولكن سنجاهد من أجل الجانب البدني”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 12 مايو المقبل في المغرب، بينما ستكون مباراة الإياب على ستاد القاهرة يوم 19 من الشهر ذاته.