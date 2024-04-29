تعليق صادم من شوبير بشأن رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي

علق الإعلامي أحمد شوبير، على التكهنات بشأن رحيل قائد منتخب مصر محمد صلاح أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، وموقفه من الرحيل للدوري السعودي.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»: «حتى الآن لا توجد أي عروض رسمية مقدمة لـ محمد صلاح من الدوري السعودي”.

وتابع:” ولكن التطورات التي تحدث أن هناك بعض الأتصالات من المسؤولين في السعودية بينهم وبين ليفربول”.

وواصل:” ولكن أؤكد لكم أن إذا قدم عرض رسمي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي سيوافق وسيرحل، خاصة بعد ظروفه الحالية في ليفربول، وأيضًا رحيل مدربه يورجن كلوب”.

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وكان محمد صلاح قد دخل في مشادة مع يورجن كلوب، بعد تواجد المصري، على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول ضد وست هام ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث لم يبدأ كلوب به أساسيًا للمواجهة الثانية في آخر 3 لقاءات.

وقام محمد صلاح، بالدخول في مشادة كلامية مع يورجن كلوب، أثناء تواجده على خط المرمى استعدادًا لمشاركته في اللقاء.

وتدخل داروين نونيز، على الفور لإبعاد صلاح عن كلوب، ولكن الدولي المصري ظهر في حالة غضب شديدة.