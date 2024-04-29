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مانشستر يونايتد يدخل سباق التفاوض مع ارواخو

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الرياص - اسماء السيد - مدريد: يستعد مانشستر يونايتد الانكليزي لتقديم عرض لمدافع الاسباني، الأوروغواياني رونالد أرواخو، وذلك بحسب ما أشارت إليّه صحيفة "سبورت" الكتالونيّة بأنّ يونايتد يضغط للتعاقد مع أراوخو هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أنّ يونايتد على استعداد لإنفاق أكثر من 80 مليون يورو على لاعب أوروغواي الدولي، وقد يفكر بايرن ميونيخ في دفع مبلغ يتراوح بين 65 إلى 70 مليون يورو، لكنّ التمديد مع برشلونة أمرٌ مرجّح للاعب في ظل تمسّك تشافي هرنانديز بهِ، وينتهي العقد الحالي للاعب الوسط في صيف عام 2026.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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