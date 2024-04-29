طلب عاجل من شوبير لـ الشحات لإنهاء أزمة الشيبي

توجه الإعلامي أحمد شوبير بطلب إلى حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من اجل إنهاء أزمة محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز.

وكان الشحات قد اشتبك يدويًا مع محمد الشيبي في مباراة الاهلي ضد بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو ما دفع النجم المغربي يتقدم بشكوى في القضاء المصري ضد لاعب الأحمر.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “مفيش مانع من اعتذار يليق من حسين الشحات مع تصوير فيديو، طالما أن اللاعب شعر بالمهانة”.

وأضاف: “كفاية تحفيل وأزمات ومشاكل، آن الأوان لأن يتدخل الكبار والعقلاء لحل وإنهاء تلك الأزمة، والأزمات الرياضية الأخرى”.

وكان الشيبي قد خضع للتحقيق في لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، وذلك بعد تقدمه بشكوى رسمية في القضاء المصري ضد الشحات، لأنه يخالف لوائح اتحاد الكرة والفيفا.

واتهم نجم بيراميدز حسين الشحات بصفعه وإيذائه جسديًا ونفسيًا، وذلك بعد نشر فيديوهات للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.