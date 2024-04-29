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بعد الصعود لنهائي الكونفدرالية.. موعد عودة الزمالك إلى القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك للعودة إلى القاهرة بعد التأهل بشكل رسمي لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وحقق فريق الزمالك الفوز على دريمز الغاني على ملعب بكوماسي أمس الأحد بثلاثة أهداف دون رد، وتأهل بمجموع المباراتين إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغادرت بعثة فريق الزمالك غانا صباح اليوم، على أن تصل إلى مطار القاهرة في الرابعة عصرا، بطائرة خاصة.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يبدأ الاستعداد للمواجهة المقبلة من غد الثلاثاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، في الجولة العشرين من بطولة الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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