تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق برشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يصطدم مع نظيره فالنسيا علي ملعب "مونتجويك"، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".

ويدخل فريق برشلونة تلك المواجهة بعد الخسارة الأخيرة أمام نظيره ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين في الدوري الإسباني، كما تلقى أيضًا فريق فالنسيا خسارة أمام نظيره ريال بيتيس في المواجهة الأخيرة قبل لقاء برشلونة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1، بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: أندرياس كريستينسن، بيدري، إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

ترتيب برشلونة وفالنسيا في جدول الدوري الإسباني

يتواجد فريق برشلونة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن جيرونا صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب وبنحو 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الأول.

في المقابل، يحتل فريق فالنسيا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال بيتيس صاحب المركز السابع في الجدول