"لا عيب ولا حرام".. عامر حسين يعلن تأجيل مباريات الأهلي والزمالك بعد التأهل لنهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، تأجيل مباريات جديدة لفريقي الأهلي والزمالك عقب التأهل لنهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

قال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية: "بعد تأهل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، سيتم تأجيل مباريات لهما في الدوري، وهذا معلن من قبل، لكن حتى الآن لم نستقر على المواعيد البديلة، وسننتظر لمعرفة عدد المؤجلات كاملة للفريقين".

أضاف: "الدوري الإنجليزي سينتهي يوم 19 مايو، وهناك بطولة يورو 2024 في منتصف يونيو، إذا نظرتم لجميع الفرق في إنجلترا ستجدون أنهم لعبوا في جميع الأيام".

أكمل: "بطولة أمم أفريقيا أقيمت في شهر يناير، وتوقف الدوري وقتها 45 يومًا، بالإضافة إلى انشغال الأهلي في كأس السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية، إذا وضعنا نفس الأمر في الدوري الإنجليزي، فسوف يمتد الدوري هناك إلى شهر يوليو".

وأوضح: "هناك من يعايرنا لأن جميع الفرق غير متساوية في عدد المباريات التي لعبت، فلنضع الأهلي والزمالك جانبًا، وننظر إلى جميع الفرق وستجدونها متساوية ولن يكون لهم مباريات مؤجلة إلا مع الأهلي والزمالك فقط، ( ودا لا عيب ولا حرام)".

وتابع: "نحن لنا ظروفنا الخاصة، ويجب أن يقدر الناس ذلك الأمر، لا يوجد دولة شبه الأخرى، ولدينا اتفاق مسبق مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على منحه أسبوع إضافي قبل كل معسكر للمنتخب، والدوري سيتوقف يوم 27 مايو المقبل، استعدادًا لمعسكر يونيو".

وأتم تصريحاته: "قرعة كأس مصر ستقام الأسبوع المقبل، بنفس نظامها المعتاد ولن تكون موجهة وأي فريق سوف يقع أمام الأهلي والزمالك فلن يتم إقامة المباريات خلال شهر مايو، وسوف نحدد المواعيد لاحقا، لأننا لن نوقف الدوري من أجل إقامة مباريات الكأس".

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