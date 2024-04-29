"سنوضح للرأي العام".. رئيس الزمالك يخرج عن صمته بعد الصعود لنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - علق حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على تأهل فريقه لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغم الأزمات التي يعاني منها النادي حاليا.

ونجح الزمالك في تحقيق فوز كبير على حساب دريمز الغاني أمس، بثلاثة أهداف نظيفة بمدينة كوماسي، وتأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بمجموع المباراتين.

قال حسين لبيب خلال تصريحات لقناة الزمالك: "أبارك لجماهير النادي، مكسب كبير جاء بعد معاناة، واللاعبين طلعوا رجالة وشرفونا، وأكثر الأشخاص تفاؤلًا لم يكن يتوقع هذه النتيجة الكبيرة، بالفوز على أرض الخصم بثلاثية نظيفة".

أكمل: "الجهاز الفني واللاعبين عملوا بإخلاص لإسعاد الجماهير، وأحب أن أوجه رسالة لجماهير نادي الزمالك، طول عمركم بتدعموا النادي، ومجلس الإدارة جاء في ظروف صعبة للغاية، على الصعيد الفني والمادي والإداري".

أضاف: "نحن قادرون على استعادة أمجاد النادي، ولكن على الجماهير التحمل لبعض الوقت، خاصة أن النادي كان يدار بطريقة خاطئة خلال فترات سابقة، وأصبح هناك فرص لبعض الأشخاص الذين تسببوا في التركة الصعبة لتوجيه الانتقادات والمقارنة مع آخرين".

وأوضح: "دفعنا أموالا كثيرة في عدة قضايا، أي شخص لا يجب أن يقع في هذه الأخطاء، يجب أن يتم توجيه الشكر لنا، وأعد جماهير نادي الزمالك بأن المجلس قادر على حل كل المشاكل".

وأتم تصريحاته: "أعلم أن نتائج الألعاب الجماعية ليست عند حسن الظن، وأنا لم أكن راضيًا بشكل شخصي عن نتائج ألعاب الصالات، وسنوضح للرأي العام الزملكاوي كل شئ في الوقت المناسب".

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