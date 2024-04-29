القناة يستضيف السكة الحديد بدوري المحترفين

وكانت نتيجة مباراة الدور الأول، انتهت بالتعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق القناة صاحب المركز الاخيرة بقيادة احمد العجوز برصيد 32 نقطة فريق السكة الحديد صاحب المركز السابع بقيادة تامر رياض برصيد 38 نقطة، وتقام المباراة على ستاد القناة القديم، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز.

محمد يوسف

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