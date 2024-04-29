رسميًا.. قرار حاسم من “فيفا” ضد الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الاثنين عن إيقاف القيد بنادي الزمالك لمدة ثلاث فترات قيد، وذلك بسبب قضية الدولي المغربي خالد بوطيب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أمهل مجلس إدارة نادي الزمالك حتى نهاية إبريل الجاري، لسداد مستحقات بوطيب والتي تبلغ 2 مليون و400 الف يورو.

اقرأ أيضًا: الاهلي يغرم أفشة بعد مباراة مازيمبي.. تفاصيل

وأصبح نادي الزمالك محرومًا من إجراء أي صفقات جديدة حتى صيف عام 2025، وذلك بسبب قضية نجم المغرب.

يذكر أن نادي الزمالك مهددًا بالحرمان من القيد لفترات أخرى بسبب قضية المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، والذي يحق له الحصول على 450 الف يورو.

وكان الأبيض قد أنهى أزمة منع القيد في الانتقالات الشتوية الأخيرة، وذلك بعد دفع غرامة شيكابالا لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي