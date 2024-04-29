"بسبب كولر".. قرار عاجل من الأهلي بمعاقبة السولية والشحات وأفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، توقيع عقوبة على ثلاثي الفريق عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة عقب مواجهة مازيمبي الماضية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة الماضية، بثلاثة أهداف دون رد، وتأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الترجي التونسي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365، أن النادي الأهلي قرر معاقبة الثلاثي حسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، بالغرامة المالية 100 ألف جنيه على كل لاعب.

وأضاف المصدر، أن قرار النادي الأهلي جاء بعد اعتراض حسين الشحات على عدم مشاركته في المباراة الماضية، وأيضا اعتراض عمرو السولية أثناء خروجه من المباراة.

وأكمل المصدر، أن معاقبة أفشة جاءت، لحديثه الغير لائق مع السويسري مارسيل كولر، واعتراضه على عدم مشاركته في مواجهة مازيمبي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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