ليفربول يوقع مع مدربه الجديد

وقع نادي ليفربول الإنجليزي، مع مدربه الجديد لخلافة يورجن كلوب، المدير الفني الحالي للفريق، الذي سوف يرحل بنهاية الموسم الجاري.

وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، أن نادي ليفربول وقع رسميًا مع آرني سلوت، ليتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلةفي

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “وقع ليفربول وفينورد على جميع الوثائق الخاصة بانتقال آرني سلوت الوشيك إلى نادي ليفربول كمدرب رئيسي جديد”.

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وتابع: “سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يصدر البيان الرسمي للنادي، المقرر بين الأندية هذا الأسبوع، تم الانتهاء من كل شيء ومختوم”.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة بعدما خاض 35 مباراة، خلال الموسم الحالي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره توتنهام، في الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل.