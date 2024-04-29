شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسانت دينيس رينيون فى ثمن نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مواجهة مهمة أمام سانت دينيس رينيون مساء غد، الثلاثاء، على صالة الملك عبد الله الفيصل فى بطولة أفريقيا التى يستضيفها النادى الأهلى.

تقام مباراة الأهلى وسانت رينيون فى الثامنة مساء غد الثلاثاء. وحقق فريق سيدات الطائرة بالنادى الأهلى العلامة الكاملة فى الدور الأول بتحقيق الفوز على نظيره السجون الكينى بنتيجة 3/0 فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول مواجهاته فى هذه النسخة المؤهلة لكأس العالم للأندية على ناصرية بجاية الجزائرى بنتيجة 3/0 .

ووضع الجهاز الفني برنامجا استشفائيا خاصا للاعبات؛ للتخلص من الإجهاد البدني خوفا من الإصابات في الأدوار الإقصائية من البطولة، واعتمد على تخفيف الحمل البدني بالإضافة إلى التدريبات الاستشفائية.

‏‎ ويعقد إبراهيم فخر الدين المدير الفني للفريق محاضرة للاعبات لمراجعة بعض الجوانب الخططية المقرر تنفيذها خلال المباريات المقبلة.