شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز سيدات طائرة الأهلي لدور الـ16 ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لانطلاق دور الـ16 من البطولة الأفريقية للأندية والتي تقام فى ضيافة النادي الأهلى حتى 4 مايو المقبل، حيث يلتقى غدا مع سانت رينيون.

ويؤدي الفريق تدريباته مساء اليوم فى فندق الإقامة طبقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة إبراهيم فخر الدين؛ استعدادا لمواجهة دور الـ16.

ووضع الجهاز الفني برنامجا استشفائيا خاصا للاعبات؛ للتخلص من الإجهاد البدني خوفا من الإصابات في الأدوار الإقصائية من البطولة، واعتمد على تخفيف الحمل البدني بالإضافة إلى التدريبات الاستشفائية.

‏‎ويعقد إبراهيم فخر الدين المدير الفني للفريق محاضرة للاعبات عقب مران اليوم لمراجعة بعض الجوانب الخططية المقرر تنفيذها خلال المباريات المقبلة.