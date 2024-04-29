شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة إيقاف القيد للزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بياناً بقائمة الأندية التى لا يحق لها قيد اللاعبين بسبب القرارات الصادرة من المحكمة الرياضية "كاس"، ومن بينها نادي الزمالك بسبب قضية المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق السابق.

الزمالك يعلن إيقاف القيد رسميًا

وكان نادي الزمالك قد أعلن تلقيه خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

ونشر الاتحاد الدولي بيانا على موقعه الرسمي لقائمة الأندية الممنوعة من القيد، من بينها إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد بداية من يوم 24 أبريل الجاري، وحتى سداد غرامة خالد بوطيب.

بداية قضية الزمالك مع خالد بو طيب



وقدم خالد بوطيب شكوى ضد نادي الزمالك منذ عام 2020؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته والتي تقدر بـ مليون و900 ألف دولار، بالإضافة إلى 500 ألف دولار فوائد.

وكان خالد بوطيب قد انضم لنادي الزمالك، في 2019، قادمًا من نادي مالاتيا سبور التركي، قبل أن يرحل عن الفريق الأبيض في شهر يناير 2020 بعد فسخ تعاقده من جانب النادي، وشارك بوطيب في 24 مباراة مع نادي الزمالك وقتها، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

وتوج بوطيب بلقب كأس الكونفدرالية مع نادي الزمالك وقتها عام 2019، على حساب نادي نهضة بركان المغربي.

تفاصيل خطة الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد بسبب خالد بو طيب

الزمالك على الفور كلف محاميه خاص للدفاع عنه في هذه القضية، والتواصل مع محامى المغربى خالد بوطيب لمحاولة الوصول إلى حل مرضى معه يتفق عليه جميع الأطراف، خاصة أن هذا الأمر لن يحل إلا ودياً بعدما أصبح النادى الأبيض ملزماً بسداد مستحقات لاعبه السابق.

الزمالك يرغب فى جدولة مستحقات المغربى خالد بوطيب وأبلغوه بذلك الحل عن طريق محاميه، خاصة أن المبلغ المستحق كبير، ومن الصعب تسديده دفعة واحدة، لأنه بالطبع سيرهق خزينة القلعة البيضاء في الوقت الذى يعانى فيه النادى من العديد من الالتزامات.

الزمالك لم يتلق رداً حتى الآن على موافقة بوطيب على تقسيط مستحقاته لدى القلعة البيضاء،حيث يأمل المسئولون في الحصول على رد إيجابى من اللاعب والمرونه منه في هذا الملف حتى يتم إسدال الستار عليه.

موقف ملف الصفقات الصيفية بسبب إيقاف القيد

الزمالك عازم على دفع مستحقات بوطيب عن طريق التواصل مع اللاعب،مستغلين هذه الفترة قبل فتح باب القيد الصيفى،لأنهم يرغبون في تدعيم الفريق في بعض المراكز التي تعانى من نقص في الميركاتو الصيفى.