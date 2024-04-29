شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة يحفز لاعبي الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد على أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالإسماعيلى، جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل مواجهة الأهلى من أجل العودة بالنقاط الثلاث من الإسكندرية. ويستعد الإسماعيلى حاليا لمواجهة الأهلي الأربعاء المقبل باستاد برج العرب فى الإسكندرية بالأسبوع العشرين من مسابقة الدوري العام.

وطلب على أبو جريشة من اللاعبين بذل أقصى جهد من أجل حصد النقاط الثلاث والتقدم في ترتيب الجدول والعودة للمكانة التي تليق بالنادى، وأن مباريات الإسماعيلى والأهلى دائما ما تشهد ندية بين الفريقين ولا يمكن التكهن بنتيجتها.

ويفتقد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، خدمات هشام محمد لاعب وسط الفريق أمام الأهلى، في المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة العشرين من دورى nile.



وتعرض هشام محمد للإصابة خلال تدريبات الإسماعيلى، ولم يستطع استكمال المران وفضل الجهاز الطبي خروجه والخضوع لإشعة لتحديد مدى إصابته.



وقال الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، إن هشام محمد لاعب الوسط تعرض لتمزق من الدرجة الأولي في العضلة الضامة.

وأضاف طبيب الفريق في تصريحات للمركز الإعلامي:”اللاعب يخضع حاليا لبرنامج علاجي مكثف من أجل سرعة تجهيزه للانضمام للتدريبات الجماعية”.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 22.