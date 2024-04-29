الامارات | إقبال على قمصان نهضة بركان المغربي بعد أزمة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت قمصان نادي نهضة بركان المغربي موضوع "شغف عارم" بعدما تسبّبت في نزاع مع الجزائر أدى إلى إلغاء مبارتي نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لتضمّنها خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية المتنازع عليها.

زيّنت هذه القمصان سواء في نسختها البرتقالية أو البيضاء أو السوداء جنبات الملعب البلدي لمدينة بركان، الواقعة شرق المغرب قرب الحدود مع الجزائر، بمناسبة استضافة نادي اتحاد العاصمة في مباراة الإياب مساء الأحد.

فيما رفعت جماهير النادي "تيفو" يتضمّن خريطة المغرب وشعار المملكة "الله، الوطن، الملك"، بينما تزيّن الكثيرون منهم بالأعلام الوطنية.

لكن المباراة ألغيت كما مباراة الذهاب التي كانت مقرّرة في 21 أبريل، بسبب هذا النزاع.

وأكد ممثل الشركة التي توزع القمصان إبراهيم ربيعي لوكالة فرانس برس: "لقد تلقينا سيلاً من الرسائل والطلبات"، لاقتنائها منذ اندلاع النزاع حولها.

والأمر مرتبط بنزاع آخر بين البلدين منذ نحو 50 عاماً حول إقليم الصحراء الغربية الذي يسيطر المغرب على حوالي 80% منه، بينما تطالب به جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر.

وجاء في سياق توتر حاد في علاقات الجارين الدبلوماسية حيث تقطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط منذ عام 2021، وهو التوتر الذي انعكس على الميدان الرياضي في الفترة الأخيرة.

بدأت صور قمصان نهضة بركان تتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب منذ 19 أبريل عندما صادرتها الجمارك الجزائرية في مطار هواري بومدين. وأعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) وليد صادي بعد ذلك أنه سيتم توفير "قمصان ذات جودة عالية" من دون الخريطة المغربية.

لكن الفريق المغربي رفض مصادرة قمصانه لتلغى المباراة ثم يقرّر الاتحاد الإفريقي (كاف) تخسير النادي الجزائري 0-3.

وكان لهذا الحادث "تأثير غير متوقع"، بحسب توفيق جعيط أحد مشجعي نهضة بركان متحدثاً لوكالة فرانس برس في محل لبيع القمصان. ويساوي ثمنها 200 درهم (نحو 19 دولاراً).

ويضيف "أعطت هذه الحادثة للقميص بعداً دولياً، ما أثار اهتماماً كبيراً لدى عشّاق كرة القدم".

ويذكّر سفيان القرشي بأن صورة الخريطة المغربية على صدر القميص "هي جزء من تصميمه الرسمي منذ ثلاثة أعوام، فهي ليست أمراً جديداً لكنها عنصر من هوية الفريق منذ عدة أعوام".

في المقابل ذكرت وسائل إعلام جزائرية إن رئيس الاتحاد صادي أودع شكوى لدى محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا ضد قرار هيئات الاتحاد الافريقي السماح لنهضة بركان "بارتداء قميص عليه شعار سياسي".

وحسب صحيفة الخبر فإن الاتحاد الجزائري استعان بخمسة محامين من فرنسا وإيطاليا وسويسرا سبق لهم المرافعة في قضايا مشابهة.

رغم الجدل الذي أثارته قمصان نهضة بركان، يأسف مدرّبه التونسي معين الشعباني لكونه خسر فرصة المنافسة لمبارتين قائلاً: "لم نلعب أي مبارة رسمية ولا ودية منذ حوالي 20 يوماً".

وأضاف "سوف نحاول التعويض بالتدريبات".

وسيواجه في النهائي نادي الزمالك المصري.