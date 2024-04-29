الامارات | الإمارات تشارك في احتفالات الذكرى المئوية للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن مدينة سانتا سوزانا الإسبانية الكونغرس السنوي الـ86 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، والذي يقام هذا العام بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد، بمشاركة الإمارات ممثلة برئيس جمعية الاعلام الرياضي عبدالله إبراهيم.

من أبرز الجوانب المهمة لـ"الكونغرس" التركيز على الذكاء الاصطناعي وتأثيره المستقبلي على الصحافة الرياضية، حيث من المؤمل ان يتم عقد جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل الصحافة الرياضية" بمشاركة خبراء من أعلى مستويات التحرير في كبرى الصحف الرياضية العالمية وممثلين من اليونسكو.

وتشمل الفعاليات الثقافية عروضاً من الشباب الصحافيين الذين يقدمون مشروعات عن الألعاب الأولمبية وأحدث الاتجاهات في الإعلام الرياضي، كما سيتم تقديم جوائز الإعلام الرياضي في حفل ضخم يُظهر تقدير الاتحاد للمساهمات البارزة في هذا المجال.

ويشهد الكونغرس مشاركة واسعة من قبل دول متعددة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، اليابان، والبرازيل، بجانب 75 دولة أخرى من مختلف قارات العالم مما يعكس الطابع الدولي للحدث وأهمية التواصل بين الثقافات المختلفة في مجال الإعلام الرياضي.