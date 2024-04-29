موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف فريق الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز بمواجهة البنك الأهلي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر المسابقة.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات عالية بعد التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب.

موعد مباراة الزمالك والبنك الاهلى

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر في جدول الدوري برصيد 21 نقطة فيما يحتل البنك الأهلى الخامس عشر في جدول الدوري برصيد 18 نقطة.

ولعب الزمالك 13 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 14، بينما لعب البنك الأهلي 19 مباراة حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 28.