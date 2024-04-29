تغييرات في تشكيل الاهلي أمام الإسماعيلي بـ الدوري

استقر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، على ملامح تشكيله فريقه المتوقع أمام الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره الإسماعيلي بعد غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر المدرب مارسيل كولر، إجراء عدد كبير من التغييرات في تشكيل الأهلي أمام الدروايش، من أجل إراحة بعض اللاعبين.

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ويدرس الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة كولر، البدء بالمدافع محمود متولي، بدلا من محمد عبدالمنعم.

واستقر كولر على إراحة الظهير الأيسر التونسي علي معلول، بالإضافة إلى عودة كهربا أو موديست في مركز رأس الحربة، على حساب وسام أبو علي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي، كالتالي:-

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: كوكا، وأكرم توفيق، وعمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وأحمد عبدالقادر، وكهربا.