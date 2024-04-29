المقاولون العرب يستشهد بـ معلول لإعادة مباراته أمام سموحة

أصدر نادي المقاولون العرب، بيانًا رسميًا، اليوم الاثنين، يطالب فيه بإعادة مباراته أمام سموحة، لمخالفة القانون في تنفيذ ركلة جزاء.

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة، أحداث درامية بعد أن طالب طالب لاعبو المقاولون باحتساب ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة.

وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، احتسب الحكم وائل فرحان، ضربة جزاء، وأهدرها اللاعب الأوغندي جوزيف أوشايا، قبل أن يتابعها محمد سالم مهاجم المقاولون في المرمى.

وألغى حكم الساحة هدف محمد سالم، بداعي دخول اللاعب في منطقة الجزاء قبل تسديد ضربة الجزاء عن طريق أوشايا.