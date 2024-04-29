"بعد 7 سنوات؟".. قارئ شفاه يكشف ما قاله محمد صلاح لكلوب في مباراة وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت موقع إنجليزي تفاصيل المشاجرة الكلامية بين محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، ومدربه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي.

وشهدت المباراة الماضية بين ليفربول ووست هام الإنجليزي، مشادة كلامية بين محمد صلاح ويورجن كلوب، أثناء دخول اللاعب لملعب المباراة في الشوط الثاني، ولم يفصح الطرفان عن سبب تلك الأزمة.

واستعان موقع "Sport Bible" بقارئ شفاه، الذي كشف ما قله النجم المصري للمدير الفني الألماني وجاء كالتالي:

محمد صلاح: "لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك، لا شيء".. وبعدها اقترب كلوب وأثار غضب صلاح بقول شيء ما له.

ليرد محمد صلاح: "سأحصل على بطاقة حمراء، بعد 7 سنوات، بعد 7 سنوات مع الفريق، بعد سبع سنوات!".

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