"إصابة واحدة".. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن جاهزية جميع المصابين داخل النادي الأهلي للمشاركة في المباريات المقبلة، ووجود لاعب واحد فقط يعاني من الإصابة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "فريق الكرة بالنادي الأهلي، لا يوجد به سوى إصابة واحدة، قبل مواجهة الإسماعيلي المقبلة في بطولة الدوري المصري".

أضاف: "ياسر إبراهيم سليم وجاهز وتحت إشارة السويسري مارسيل كولر، ومحمد الشناوي تدرب قبل مباراة مازيمبي، وسيدخل التدريبات الجماعية اليوم لأول مرة".

أكمل: "مروان عطية شارك في التدريبات قبل مواجهة مازيمبي الماضية، وجاهز للعودة للمباريات، ونفس الأمر بالنسبة للثنائي أليو ديانج وحسين الشحات، جاهزين للمشاركة في المباريات".

وأتم تصريحاته: "الإصابة الوحيدة في صفوف النادي الأهلي هي للحارس حمزة علاء، يعاني من شد في العضلة الضامة والتهابات في الحوض، وسوف يكون جاهزا للمشاركة خلال أيام قليلة".

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