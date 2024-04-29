"لإنهاء الأزمات".. الخليج 365 يكشف تفاصيل جلسة كولر وبيبو والشناوي مع لاعبي الأهلي بسبب مباراة مازيمبي



محمد اسماعيل - القاهرة - حرص محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، علي عقد جلسة مع زملائه بالفريق عقب الفوز علي مازيمبي والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، والحديث معهم وتحفيزهم للمرحلة المقبلة.

وغاب محمد الشناوي، عن المشاركة مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة بخلع في الكتف، والتي تعرض لها خلال المشاركة مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، منذ عدة أيام.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "إن هناك جلسة عقدها مارسيل كولر المدير الفني مع اللاعبين في اليوم التالي من مواجهة الأهلي مع مازيمبي الكونغولي".

وأضاف :" تلك الجلسة شهدت تواجد جميع اللاعبين وتحدث خالد بيبو مدير الكرة عن أهمية المرحلة المقبلة وعدم قبول أي تجاوز وضرورة الانضباط التام".

وتابع المصدر: "محمد الشناوي تحدث أيضاَ خلال تلك الجلسة وأكد أن كل فرد في المنظومة له دوره والذي يجب ألا يحيد عنه أو يتخاطاه مهما كان الأمر".

وتابع:" الشناوي قال لزملائه أن اللاعب لاعب ولا يحق له الإعتراض علي الجهاز الفني والأمر يطبق عليه نفسه قبل أي شخص داخل الفريق".

وواصل:" الشناوي أكد لزملائه أنه عاد للتدريبات منذ 10 ايام فقط، ولا يحق له الاعتراض على قرارات الجهاز الفني ونفس الأمر ينطبق علي الجميع داخل الفريق".

وأكمل:" الفترة المقبلة تشهد تحديات كبيرة ومرحلة محورية تتطلب التكاتف من جانب كل أعضاء الفريق بشكل عام وليس الفرد، وأنه من الضروري الآن العمل بجد لعبور مباريات الدوري وتصحيح المسار بجانب التركيز لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا".

واختتم المصدر تصريحاته: "إن تلك الجلسة كانت بسبب اعتراض كل من حسين الشحات وافشه وعمرو السولية علي قرارات الجهاز الفني الخاصة بمباراة مازيمبي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويذكر أن الأهلي، تمكن من الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تخطى فريق مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي البطولة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.