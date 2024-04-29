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"بالعلامة الكاملة".. أنشيلوتي مدرب الشهر بالدوري الإسباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حصد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الإسباني، جائزة مدرب شهر أبريل في .

وأعلن الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقاً، عن تتويج المدرب الإيطالي بالجائزة.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد في 3 مباريات بالدوري الإسباني خلال شهر أبريل الجاري، تمكن من تحقيق الفوز في المباريات الثلاث.

وجاءت نتائج ريال مدريد خلال شهر أبريل الجاري بالدوري الإسباني كالتالي، الفوز على ريال مايوركا بهدف دون مقابل، والفوز على بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وحقق الفوز على ريال سوسيداد بهدف دون مقابل.

وتفوق أنشيلوتي على كلا من مانويل بيلجريني مدرب ريال بيتيس، وكيكي سانشيز مدرب إشبيلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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