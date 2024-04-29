"بالعلامة الكاملة".. أنشيلوتي مدرب الشهر بالدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حصد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، جائزة مدرب شهر أبريل في الدوري الإسباني.

وأعلن الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقاً، عن تتويج المدرب الإيطالي بالجائزة.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد في 3 مباريات بالدوري الإسباني خلال شهر أبريل الجاري، تمكن من تحقيق الفوز في المباريات الثلاث.

وجاءت نتائج ريال مدريد خلال شهر أبريل الجاري بالدوري الإسباني كالتالي، الفوز على ريال مايوركا بهدف دون مقابل، والفوز على برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وحقق الفوز على ريال سوسيداد بهدف دون مقابل.

وتفوق أنشيلوتي على كلا من مانويل بيلجريني مدرب ريال بيتيس، وكيكي سانشيز مدرب إشبيلية.