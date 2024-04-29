شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد كهربا لقيادة هجوم الأهلي أمام الإسماعيلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على إعادة محمود كهربا لاعب الفريق لقيادة هجوم المارد الاحمر فى مباراة الإسماعيلى بالدوري. ويرغب كولر فى الاستفادة من قدرات كهربا بإشراكه أساسياً فى مباراة الإسماعيلى لإراحة الفلسطينى وسام أبو على الذى شارك أساسياً فى مباراتى مازيمبى الكونغولى بدوري أبطال أفريقيا، وتعرض لجرح سطحى فى الركبة، رغم تألقه وتسجيله هدفا مميزا قاد المارد الأحمر للصعود للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا. وشارك كهربا بديلا فى مباراتى مازيمبى الكونغولى بدوري الأبطال الأفريقى.

ويواجه الأهلى نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الأهلى من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة للمسابقة.

ويمتلك الأهلى 21 نقطة يحتل بها المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الأهلى والزمالك وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 13.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 22.

يستعد الاهلى لمواجهة الترجى التونسى في رادس في 18 مايو المقبل بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما يقام لقاء الإياب في 25 مايو المقبل بالقاهرة.