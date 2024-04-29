شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات سيراميكا وفاركو قبل مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق فاركو مع سيراميكا في السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تاريخ مواجهات الفريقين

وتعد مباراة اليوم السابعة بين الفريقين، حيث سبق وتواجه الفريقان 6 مرات سابقة، نجح سيراميكا فى تحقيق الفوز في مباراة والهزيمة في مواجهة، بينما حسم التعادل 4 مواجهات، سجل لاعبو سيراميكا 8 أهداف في شباك فاركو، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.

واستعان أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، بالمصرى البورسعيدى من أجل دراسة فريق فاركو، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى فريق فاركو من أجل وضع الخطة المناسبة لحصد النقاط الثلاثة واستعادة نغمة الانتصارات.

ووقع فريق سيراميكا فى فخ التعادل فى آخر 3 مواجهات خاضها فى بطولة الدورى أمام كل من زد والمصرى والاتحاد السكندرى بنتيجة هدف لمثله فى المواجهات الثلاثة.