شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة المبدئية لمنتخب القاهرة ببطولة طوكيو الدولية تحت 13 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب القاهرة لكرة القدم مواليد 2010 القائمة المبدئية للاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة طوكيو الدولية، والتى تقام فى الفترة من 1 إلى 7 مايو المقبل باليابان.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من:

ياسين أكرم محمد حامد، محمد عبيد عاطف أنور، مروان أحمد عبد الحميد، يوسف أنور فتحي، مالك أحمد علي، حازم محمد عاطف، أحمد نادر أحمد ، عبد الرحمن محمد، ياسين تامر احمد، ياسين أحمد سعيد، على طارق السيد، حمزة جمال نصر، محمد صديق عبد الرحيم، محمد هيثم إبراهيم، مروان مجدي، محمد هيثم زكي، زياد احمد مسلم، تامر حامد محمود، ياسين محمد نيازي، عبد الله محمد المندوه، أحمد تامر سيد عبد القادر، مازن خالد محمد جاد، مالك محمد فتحي محمد، بلال ماجد نبيل جودة، حسن محمد محمود، محمد يوسف محمد، عمر طارق فاروق، عمر محمد مصطفي.

على أن يتم اختيار 17 لاعبا من بينهم للمشاركة فى المنافسات.

ويرافق البعثة كل من سيد يوسف حزين السيد، رئيس البعثة، هيثم حسين حسن محمد، مدير فني،بالإضافة إلى أحمد السيد كمال جمعة إداري.