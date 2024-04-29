شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة سحب قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023 - 2024 الأسبوع المقبل بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بنظامها المعتاد بين أندية القسم الثانى التى وصلت لهذا الدور وأندية الدورى الممتاز.

وقرر عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، إقامة قرعة كأس مصر الأسبوع المقبل، فى بداية شهر مايو، على أن تبدأ البطولة بمباريات دور الـ32 في شهر مايو أيضا.

من ناحية أخرى، أكد مسئولو اتحاد الكرة عدم أحقية روى فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر في الحصول على قيمة عقده كاملا، كما يتردد، وأنه يحق له فقط الحصول على الشرط الجزائى وقيمته راتب 3 أشهر.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن العقد يتضمن بنداً واضحاً بشأن الشرط الجزائى، وبالتالي يحق لأى طرف الحصول عليه حال الإخلال بالعقد، ولكن لا يحق لفيتوريا الحصول على قيمة عقده كاملا طالما أن العقد يتضمن شرطا جزائيا واضحا.

وقرر اتحاد الكرة دفع الشرط الجزائى كاملا لروى فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر بعد انتهاء الإدارة القانونية بالجبلاية ووزارة الرياضة من دراسة العقد والإقرار بأحقيته في الشرط الجزائى.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه يحق لفيتوريا قيمة 3 أشهر كشرط جزائي فى تعاقده مع الجبلاية، والأمور ستحل معه ودياً، ولن نسمح بدخول الاتحاد فى أى أزمة خلال المرحلة المقبلة، وسيتم تحويل المبلغ كاملا للخواجة خلال أيام.

وكان اتحاد الكرة أرسل عقد روي فيتوريا إلى الوزارة لدراسته مرة أخرى، وجاءت التوصية بدفع الشرط الجزائى ، وذلك لعدم تكرار أزمة مستحقات كارلوس كيروش مدرب الفراعنة السابق.